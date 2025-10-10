október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mekkora kaland!

1 órája

Képeken Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs szezonzáró túrája - galériával

Címkék#Rákóczi Feri#újkígyósi#kanyon#Sebestyén Balázs

Rádiós műsorvezetőtársával az újkígyósi Rákóczi Ferenc szerettette meg a motorozást, most pedig képes beszámoló érkezett legutóbbi, szlovákiai útjukról.

Beol.hu

Egy hete indultunk a „szezonzáró” túrára– írta friss fotói mellé Rákóczi Feri. Mosolygós és kevésbé mosolygós arccal jelennek meg a Rádió 1 műsorvezetői a képeken. Ez a túra azonban elég kalandosra sikeredett,  hiszen egy erdőben eltévedtek, de sikerült végül kikeveredniük.

Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs szezonzáró túrája

Fotók: Rákóczi Feri facebook oldala

Négy nap alatt közel 2000 km. Rengeteg látnivaló, elképesztően sok Impulzus, szerpentinek, hegyek völgyek, kanyonok, folyók, tenger, történelmi látnivalók, éjszakába nyúló motorozások. Ennél többet nem kívánhat egy kezdő, akinek két hónapos jogsija van 

– írta Instagram-oldalán Sebestyén Balázs.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu