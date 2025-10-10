1 órája
Képeken Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs szezonzáró túrája - galériával
Rádiós műsorvezetőtársával az újkígyósi Rákóczi Ferenc szerettette meg a motorozást, most pedig képes beszámoló érkezett legutóbbi, szlovákiai útjukról.
Egy hete indultunk a „szezonzáró” túrára– írta friss fotói mellé Rákóczi Feri. Mosolygós és kevésbé mosolygós arccal jelennek meg a Rádió 1 műsorvezetői a képeken. Ez a túra azonban elég kalandosra sikeredett, hiszen egy erdőben eltévedtek, de sikerült végül kikeveredniük.
Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs szezonzáró túrájaFotók: Rákóczi Feri facebook oldala
Négy nap alatt közel 2000 km. Rengeteg látnivaló, elképesztően sok Impulzus, szerpentinek, hegyek völgyek, kanyonok, folyók, tenger, történelmi látnivalók, éjszakába nyúló motorozások. Ennél többet nem kívánhat egy kezdő, akinek két hónapos jogsija van
– írta Instagram-oldalán Sebestyén Balázs.