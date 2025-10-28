október 28., kedd

Maldív-szigetek

1 órája

Koktél, tequila és csobbanás: igazán erősre sikeredett Balázsék osztálykirándulása – videóval

Balázsék menni Maldív. A Rádió 1 stábja – úgy látszik – igazán jól érezte magát a csapatépítő kirándulásukon, a kalandokról egy videót is közzétettek.

Beol.hu

Balázsék menni Maldív. – Erős egy hétre sikerült az osztálykirándulás, parádé volt minden, köszönjük – szól a Rákóczi Ferenc videójához fűzött kísérőszövegben. A Rádió 1 rendszeres hallgatói számára nem volt meglepetés, hogy az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja csapatépítőre mentek. Az úti cél még a stábtagok előtt is titok volt, a műsorvezető a reptéren rántotta le a leplet. Balázsék utazása egy hatalmas csavar után egy mesés helyre, a Maldív-szigetekre vezetett. Az utazás majdnem sírással indult, de jött egy váratlan fordulat.

A Rádió 1 csapatépítője tartalmas volt.
A Rádió 1 stábja, úgy látszik, jól érezte magát. Fotó: Facebook/Rákóczi Ferenc

A Rádió 1 csapatépítője tartalmas volt

Az összefoglaló videó megmutat mindent: az utazás előtti pillanatoktól kezdve, a hajókiránduláson át a koktélozásokig most mi is láthatjuk a parédés csapatépítőt.

Az indulás előtt Balázs, mintha ismét a Kész átverés című műsorban lenne, először alaposan megtréfálta kollégáit. A dokumentumokkal a kezükben várakozó stábtagoknak először azt mondta, Indiába mennek.

 

