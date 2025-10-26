Péter Szabó Szilvia azt ígéri: rendesen befűtenek Csabán

A Csabai Kolbászfesztivál a verhetetlen kolbász mellett a jó koncertekről is szól.

Péter Szabó Szilvia és a NOX vasárnap este Csabán lép fel.

Forrás: Facebook/Péter Szabó Szilvia

Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Vasárnap este pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.

Üzenetet küldött Péter Szabó Szilvia

A Nox énekesnője, Péter Szabó Szilvia már nagyon készül Békéscsabára, ezt üzente a fesztiválozóknak: