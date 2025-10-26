25 perce
Péter Szabó Szilvia azt ígéri: rendesen befűtenek Csabán
A Nox az egyik sztárfellépő vasárnap este a Békéscsabai Kolbászfesztiválon. A népszerű együttes énekesnője, Péter Szabó Szilvia már üzent is a csabaiaknak.
A Csabai Kolbászfesztivál a verhetetlen kolbász mellett a jó koncertekről is szól.
Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Vasárnap este pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.
Üzenetet küldött Péter Szabó Szilvia
A Nox énekesnője, Péter Szabó Szilvia már nagyon készül Békéscsabára, ezt üzente a fesztiválozóknak:
...találkozunk a Csabai Kolbászfesztiválon! Ígérem nem fogtok fázni, befűtünk rendesen!
