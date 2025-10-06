október 6., hétfő

Gyulán bukott le Nádai Anikó – kiderült a titkuk

Címkék#románc#Hajmásy Péter titka#Nádai Anikó#kapcsolat#sajtó#Gyula

Nádai Anikó egy fotót posztolva árulta el emlékezetes titkukat.

Beol.hu

Nádai Anikó egy nosztalgikus fotóval idézte fel közös múltját párjával, Hajmásy Péterrel. A műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a bejegyzést, amelyhez ezt írta: „Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt buktunk le @hagymaa emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk együtt!” – írta a baon.hu.

Nádai Anikó lebukott
Nádai Anikó elárulta, hogyan derült ki a nagy titkuk. Fotó: MW-archívum

Nádai Anikó és Hajmásy Péter titka

A bajai és keceli kötődésű műsorvezető egy posztban idézte fel, hogy pontosan öt éve, 2020-ban vált nyilvánossá kapcsolata Hajmásy Péterrel. Kezdetben még titokban tartották románcukat, és mindent megtettek, hogy elkerüljék a sajtó figyelmét. Akkoriban a sajtó arról írt, hogy a pár Gyulán töltött néhány napot, ahol igyekeztek elkerülni a közös fotók készítését.

Még több részlet a Baon.hu oldalán.

 

 

