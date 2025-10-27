Csabán látták a szökevénycelebeket, több kép is született róluk

Sebestyén Balázs üldözőcsapata vadászik 24 magyar hírességre az RTL új realityjében. A Most Wanted – A hajsza az év legnagyobb celebüldözése, ahol a nézők is beszállhatnak: feljelenthetik vagy segíthetik a szökevényeket. A Puskás Peti-Ember Márk páros vasárnap Békéscsaba több pontján tűnt fel, látták őket a vasútállomáson, futottak a Penny Market mellett, de a Csabai Kolbászfesztiválon is fotózkodtak.

Most Wanted: jellegzetes ruhájukban nagy feltűnést keltettek a Csabai Kolbászfesztiválon. Olvasói fotó

Naná, hogy az egyik celebpáros Békéscsabát választotta búvóhelyéül. Puskás Petit és Ember Márkot lesifotósok fényképezték le a vasútállomáson, de kémeink jelentése szerint a celebek a kolbászfesztiválon is felbukkantak

– írták a Visit Békéscsaba oldalán, s egy fotót is mellékeltek. Olvasóink is több képet küldtek nekünk, ezek tanúsága szerint a kolbászfesztiválon járt a páros.

Ember Márk szívesen pózolt. Olvasói fotó

Most Wanted: Puskás Peti videós üzenete

Sebestyén Balázs és segítői üldöznek majd minket az egész ország területén, mi pedig telefon, étel, szállás, pénz nélkül próbálunk menekülni és elbújni előlük – írta még a játék előtt Facebook oldalán Puskás Peti.

Az, hogy ez mennyire sikerül, azon is múlik, hogy amikor az utunk során találkozunk veletek, mennyire segítetek majd nekünk. Felvesztek- e, ha stoppolunk, adtok- e szállást, megetettek-e… Szóval, ha láttok minket bárhol az országban a kellemetlen, feltűnő színű kezeslábasunkban, megkérhetünk titeket, hogy segítsetek?

Szintén Puskás Peti oldala szerint később már Nyíregyháza felé tartottak Ember Márkkal, erről is készült videó.