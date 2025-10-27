október 27., hétfő

Balázsék tovább vadásznak: Csabáról sokan felnyomták az üldözött párost

Címkék#Puskás Peti#Balázs#Frohner Fecó#Most Wanted#EMBER MÁRK#Pápai Joci

Pápai Joci a kormánynál, Balázs és Frohner Fecó pedig hátul ült a vadászatra induló autóban. A Most Wanted első párosát már elkapták, ám az üldözés tovább folytatódik.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, elkezdődött a Most Wanted – A hajsza, az év celebüldözése. Az egyik híres menekülőpáros, Puskás Peti és Ember Márk Békéscsabán tűnt fel. Bármerre mentek, a szökevénycelebek nagy feltűnést keltettek. – Sebestyén Balázs újabb videóban jelentkezett a Most Wanted – A hajsza forgatásáról. Elmondása szerint annyi bejelentés érkezett a dél-magyarországi térségből, hogy Frohner Fecóval és Pápai Jocival azonnal útnak indultak, egyenesen délre – olvasható az rtl.hu közösségi oldalán.

A Most Wanted folytatódik, Balázsék tovább üldöznek
A Most Wanted első szökött párosát elkapták, Balázsék tovább vadásznak. Forrás: rtl.hu

A Most Wanted folytatódik, Balázsék tovább üldöznek

– Gyerekek, az a helyzet, hogy megvan az első pár! Úgyhogy üzenjük a többi ingyenélő celebnek: mindenkire lesújtunk, és mindenkit megtalálunk! – mondta el korábban Balázs, hiszen az elfogott párost már kocsiba ültették, és vitték a Celeb Fegyház és Átnevelő Intézetbe. Az elkapott páros személyazonossága egyelőre még titok marad. A vadászat tovább folytatódik.

– Na gyerekek, a terv a következő: kaptunk rengeteg bejelentést Instán, Facebookon, fotók, hashtag-ek formájában, hogy a fél csapat az lement délre. Ezért mi most utánuk megyünk délre, és elkapjuk őket – hallható a videóban. Mint azt Balázs elmondta, a Békéscsabai Kolbászfesztiválról, Szegedről, Kiskunlacházáról, és Szentesről is kaptak bejelentést a szökött, „senkiházi celebekről”, úgyhogy most elkapják őket.

 

