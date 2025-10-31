Korda György és Balázs Klári mindent egy lapra tesz fel a Csaba Centerben

Korda György és Balázs Klári a legnépszerűbb művészházaspárnak számít hazánkban, és nemsokára hallhatjuk is az all-int a Csaba Centerben. November 22-én, szombaton ugyanis többek között Korda György és Balázs Klári All In-turnéjának koncertjével ünnepli a közönséggel együtt a Csaba Center a 24. születésnapját.

Korda György és Balázs Klári is koncertezik a Csaba Centerben. Fotó: MW

Más sztárvendégek is lesznek, 18 órától Fehér Krisztián, 18.30-tól Dr. BRS, majd 20.15-kor lép színpadra Korda György és Balázs Klári. Ugyanakkor már délelőtt 10.30-tól zajlanak a programok, érkezik Brandnyúl, délután tánccsoportok, helyi fellépők, amatőr zenészek váltják egymást a színpadon.