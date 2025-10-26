október 26., vasárnap

Beol podcast

53 perce

Hevesi Imre: gyerekeknek zenélni mindig ünnep – podcast

Címkék#sláger#Beol podcast#Imi bácsi#gyerek#Hevesi Imre#zenekar

Már 45 éve zenél gyerekeknek hazánk egyik legtöbbet foglalkoztatott és népszerű előadóművésze, Hevesi Imre, azaz „Imi bácsi”.

Papp Gábor

A kiváló gitáros-énekessel nagyon sok mindenről szót ejtettünk stúdióbeszélgetésünkön. Megtudtuk például, hogy miként kezdett el zenélni Hevesi Imre a gyerekeknek, és mi köze mindehhez egy laktanyának. Természetesen beszélgettünk az egykori legendás gyulai, illetve Békés megyei zenekarról a Névtelen Nulláról, és két nem kevésbé legendás slágerükről, a Jeremy-ről és a Diadalról. Arról is kérdeztük a népszerű zenészt, hogy milyen volt a ’80-as években vidékről elindulnia egy zenekarnak. Hevesi Imre mesélt arról, hogy miért különleges gyerekeknek zenélni, és arról is, hogy annak idején miért nem maradt Budapesten, de későbbi zenekarairól és zenésztársairól ugyancsak szót ejtettünk.

 

Beol podcast

