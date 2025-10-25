Fesztivál
2 órája
Hatalmas bulit csapott a kolbász fővárosában a Parno Graszt – fotók, videó
A Parno Graszt volt a Csabai Kolbászfesztivál péntek esti sztárvendége: képek, videó bizonyítja – hatalmas bulit csaptak.
Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.
Ki lép még fel?
Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.
Parno Graszt koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Bohemian Betyars koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
3 órája
Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars – képek, videó
3 órája
