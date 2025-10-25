október 25., szombat

Fesztivál

2 órája

Hatalmas bulit csapott a kolbász fővárosában a Parno Graszt – fotók, videó

A Parno Graszt volt a Csabai Kolbászfesztivál péntek esti sztárvendége: képek, videó bizonyítja – hatalmas bulit csaptak.

Beol.hu

Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. 

A Parno Graszt még mindig nagy közönségkedvenc a Viharsarokban. Fotó: Kiss Zoltán

Ki lép még fel?

Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.

Parno Graszt koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

Bohemian Betyars koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

 

