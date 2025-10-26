1 órája
Egy lemez, ami egyben ajándék is: így ünnepel az 50 éves Farkas Zotya
Farkas Zotya számára felejthetetlen az ötvenedik születésnap. Megjelent az Ektomorf legújabb lemeze egy igényes, limitált kiadású összeállításban is.
Mint korábban megírtuk, a napokban 50 éves lett az Ektomorf frontembere, Farkas Zoltán. A mezőkovácsházi származású énekes-gitárost a Tankcsapda is felköszöntötte, egy közös számukkal kívántak boldog születésnapot. Úgy tűnik, a meglepetések sora itt nem ért véget, ugyanis „születésnapi ajándékként” megjelent a legújabb Ektomorf-album, a Heretic is.
Fekete dobozban érkezett az Ektomorf új albuma
Farka Zotya egy Facebook-videóban mutatta be a különleges, limitált kiadású csomagot, a Heretic Wooden boxot. A fekete fadoboz tartalmazza az új lemezt bakeliten, CD-n és kazettán a retró hangulat rajongóinak, de van benne még egy zászló, egy fém kitűző és egy felvarró is. Közben a zenekar javában tolja a németországi turnéját is, ahol az új albumot is bemutatják. Az egyedi dobozból mindössze 100 darabot gyártottak, így a rajongóknak igyekezniük kell, ha be szeretnék szerezni.
