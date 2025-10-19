október 19., vasárnap

Nagy találkozás

2 órája

Sztár a lelátón, hős a pályán: Keresztes Krisztián és az énekes felrobbantották Glasgow-t!

Címkék#Dirty Slippers#Glasgow#Keresztes Krisztián#zenekar

7 műsor, 6 város: számokban így fejezhető ki a magyar zenekar brit turnéja, de közben egy nagy találkozás is történt.

Beol.hu

A gyulai kötődésű Dirty Slippers zenekart már egyre többen ismerik a szigetországban, s nemrégiben koncertsorozatra indult a csapat. Peterborough, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Perth és London állt, áll a célkeresztben, de közben egy nagy találkozás is megtörtént. 

Lobó-Szalóky Lázár és Keresztes Krisztián. Forrás: FB/Dirty Slippers

Glasgowban játszott a Dundee United, meglátogattuk Keresztes Krisztiánt, a legendás skót csapat magyar hátvédjét. Remek meccs volt, gratulálunk a döntetlenhez, ami a Rangers otthonában a világ minden csapatának hatalmas eredmény

 – írta a zenekar oldalán a csapat frontembere, Lobó-Szalóky Lázár.

 

