Sztár a lelátón, hős a pályán: Keresztes Krisztián és az énekes felrobbantották Glasgow-t!

A gyulai kötődésű Dirty Slippers zenekart már egyre többen ismerik a szigetországban, s nemrégiben koncertsorozatra indult a csapat. Peterborough, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Perth és London állt, áll a célkeresztben, de közben egy nagy találkozás is megtörtént.

Lobó-Szalóky Lázár és Keresztes Krisztián. Forrás: FB/Dirty Slippers

Glasgowban játszott a Dundee United, meglátogattuk Keresztes Krisztiánt, a legendás skót csapat magyar hátvédjét. Remek meccs volt, gratulálunk a döntetlenhez, ami a Rangers otthonában a világ minden csapatának hatalmas eredmény

– írta a zenekar oldalán a csapat frontembere, Lobó-Szalóky Lázár.