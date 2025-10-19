Nagy találkozás
51 perce
Sztár a lelátón, hős a pályán: Keresztes Krisztián és az énekes felrobbantották Glasgow-t!
7 műsor, 6 város: számokban így fejezhető ki a magyar zenekar brit turnéja, de közben egy nagy találkozás is történt.
A gyulai kötődésű Dirty Slippers zenekart már egyre többen ismerik a szigetországban, s nemrégiben koncertsorozatra indult a csapat. Peterborough, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Perth és London állt, áll a célkeresztben, de közben egy nagy találkozás is megtörtént.
Glasgowban játszott a Dundee United, meglátogattuk Keresztes Krisztiánt, a legendás skót csapat magyar hátvédjét. Remek meccs volt, gratulálunk a döntetlenhez, ami a Rangers otthonában a világ minden csapatának hatalmas eredmény
– írta a zenekar oldalán a csapat frontembere, Lobó-Szalóky Lázár.
