Desh dumájára sokan voltak vevők Csabán – képek, videó

#Csabai Kolbászfesztivál#Desh#gasztrobuli

Az egyik legkedveltebb hazai rapper, Desh fellépésével zárultak a nagykoncertek az idei Csabai Kolbászfesztiválon.

Beol.hu

A Csabai Kolbászfesztivál bőséges zenei kínálattal szolgált idén is. Csütörtökön a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.  Vasárnap este már a Noxé volt a főszerep, majd pedig színpadra lépett a fiatalok nagy kedvence, a nagydumás rapper, Desh. 

Desh koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

 

