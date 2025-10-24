október 24., péntek

Kolbászfesztivál

1 órája

A Csík zenekar is tudja, milyen a jó kolbász: képeken és videón a csabai koncert

A Csabai Kolbászfesztivál első estéjén a Csík zenekar adott koncertet, mondani sem kell, hogy nagy sikert aratott a csabai származású Marianna és a banda többi tagja.

Beol.hu

Elkezdődött csütörtökön az idei Csabai Kolbászfesztivál. Csütörtökön a gyerekek kezdték el a gyúróversenyeket, majd este a hivatalos megnyitót is megtartották, ahol átadták a díjakat a szárazkolbász verseny legjobbjainak. A gasztrorendezvény a kolbász köré épül, de kiváló koncerteket is kínál: csütörtökön este a Csík Zenekar adott koncertet.

Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Nagyon szeretik a kolbászt

A koncert előtt a banda tagjai, köztük a békéscsabai Majorosi Marianna egy kérdésre válaszolva elmondták, minden mennyiségben, bárhogyan nagyon szeretik a kolbászt. Marianna kitért rá, családjukban volt és még ma is van hagyománya a kolbászgyúrásnak. 

Még több koncert jön

A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.

 

 

