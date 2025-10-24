1 órája
A Csík zenekar is tudja, milyen a jó kolbász: képeken és videón a csabai koncert
A Csabai Kolbászfesztivál első estéjén a Csík zenekar adott koncertet, mondani sem kell, hogy nagy sikert aratott a csabai származású Marianna és a banda többi tagja.
Elkezdődött csütörtökön az idei Csabai Kolbászfesztivál. Csütörtökön a gyerekek kezdték el a gyúróversenyeket, majd este a hivatalos megnyitót is megtartották, ahol átadták a díjakat a szárazkolbász verseny legjobbjainak. A gasztrorendezvény a kolbász köré épül, de kiváló koncerteket is kínál: csütörtökön este a Csík Zenekar adott koncertet.
Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
Nagyon szeretik a kolbászt
A koncert előtt a banda tagjai, köztük a békéscsabai Majorosi Marianna egy kérdésre válaszolva elmondták, minden mennyiségben, bárhogyan nagyon szeretik a kolbászt. Marianna kitért rá, családjukban volt és még ma is van hagyománya a kolbászgyúrásnak.
Még több koncert jön
A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.
