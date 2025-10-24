A Csík zenekar is tudja, milyen a jó kolbász: képeken és videón a csabai koncert

Nagyon szeretik a kolbászt

A koncert előtt a banda tagjai, köztük a békéscsabai Majorosi Marianna egy kérdésre válaszolva elmondták, minden mennyiségben, bárhogyan nagyon szeretik a kolbászt. Marianna kitért rá, családjukban volt és még ma is van hagyománya a kolbászgyúrásnak.

Még több koncert jön

A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.