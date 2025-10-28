19 perce
Jó volt újra Veletek – üzente a NOX énekesnője a csabaiaknak
Rengeteg kép került fel a NOX oldalára a békéscsabai kolbászfesztiváli koncertjükről. A zenekar énekesnője, Péter Szabó Szilvia üzent is a csabaiaknak.
Múlt hét csütörtökön a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a Csabai Kolbászfesztivál résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz. Vasárnap este pedig már a Noxé volt a főszerep!
Köszönjük Békéscsaba! Jó volt újra Veletek! Novemberben folytatódik a Csendes. Felkészül Szolnok, Szeged és végül Budapeeest
– üzente Péter Szabó Szilvia a koncert után.
Fergeteges koncertet adott a NoxFotók: Kiss Zoltán
Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről - galériával, videóval