Koncert

19 perce

Jó volt újra Veletek – üzente a NOX énekesnője a csabaiaknak

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#NOX#énekesnő#koncert

Rengeteg kép került fel a NOX oldalára a békéscsabai kolbászfesztiváli koncertjükről. A zenekar énekesnője, Péter Szabó Szilvia üzent is a csabaiaknak.

Beol.hu

Múlt hét csütörtökön a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a Csabai Kolbászfesztivál résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.  Vasárnap este pedig már a Noxé volt a főszerep!

Békésben mindig szívesen látott vendég a NOX. Fotó: Rosta Márk / Forrás: Facebook/Péter Szabó Szilvia

Köszönjük Békéscsaba! Jó volt újra Veletek! ❤️ Novemberben folytatódik a Csendes. Felkészül Szolnok, Szeged és végül Budapeeest 

üzente Péter Szabó Szilvia a koncert után.

Fergeteges koncertet adott a Nox

Fotók: Kiss Zoltán

 

