Zenei bomba

46 perce

Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#Halott Pénz#koncert

A Halott Pénz koncert volt a Csabai Kolbászfesztivál szombat esti csúcspontja.

Beol.hu

Széles a zenei kínálat az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.

A Halott Pénz ismét felejthetetlen koncertet adott. Fotó: Dinya Magdolna

Mondani sem kell, utóbbi koncertre voltak a legtöbben kíváncsiak, s a csapat nem is okozott csalódást rajongóinak: hatalmas bulit csaptak, megtáncoltatták a fesztivál vendégeit.

Vasárnap este pedig a Nox és Desh érkezik Békéscsabára.

Halott Pénz koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

 

