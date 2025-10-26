Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó

Széles a zenei kínálat az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.

A Halott Pénz ismét felejthetetlen koncertet adott. Fotó: Dinya Magdolna

Mondani sem kell, utóbbi koncertre voltak a legtöbben kíváncsiak, s a csapat nem is okozott csalódást rajongóinak: hatalmas bulit csaptak, megtáncoltatták a fesztivál vendégeit.

Vasárnap este pedig a Nox és Desh érkezik Békéscsabára.