Zenei bomba
3 órája
Telt ház: a Halott Pénz koncertje hatalmasat robbant a kolbászfesztiválon – képek, videó
A Halott Pénz koncert volt a Csabai Kolbászfesztivál szombat esti csúcspontja.
Széles a zenei kínálat az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.
Mondani sem kell, utóbbi koncertre voltak a legtöbben kíváncsiak, s a csapat nem is okozott csalódást rajongóinak: hatalmas bulit csaptak, megtáncoltatták a fesztivál vendégeit.
Vasárnap este pedig a Nox és Desh érkezik Békéscsabára.
Halott Pénz koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
