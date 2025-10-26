október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kolbászfesztivál

16 perce

Elköszönt a Follow The Flow – képeken, videón a csabai koncert

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#Follow The Flow#közönség#koncert

Szombaton este a Follow The Flow varázsolta el a Csabai Kolbászfesztivál közönségét, a koncert után üzentek is a srácok.

Beol.hu

Sorjáztak, sorjáznak a koncertek az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este pedig következett a Follow The Flow!

Follow The Flow fellépés
Igazai zenei élmény volt a Follow The Flow fellépése. Fotó: Dinya Magdolna

Méltó turnézárása a 2025-ös évnek Békéscsaba. Nagyon köszönjük Nektek az egész éves támogatást, 2026-ban újult erővel, meglepetésekkel érkezünk 

értékelték a csabai koncertet a csapat oldalán.

Ki jön vasárnap este?

Vasárnap este is csúcskoncertek várhatóak: egyebek mellett a Nox és Desh szerepel a kínálatban.

Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu