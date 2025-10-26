16 perce
Elköszönt a Follow The Flow – képeken, videón a csabai koncert
Szombaton este a Follow The Flow varázsolta el a Csabai Kolbászfesztivál közönségét, a koncert után üzentek is a srácok.
Sorjáztak, sorjáznak a koncertek az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow!
Méltó turnézárása a 2025-ös évnek Békéscsaba. Nagyon köszönjük Nektek az egész éves támogatást, 2026-ban újult erővel, meglepetésekkel érkezünk
– értékelték a csabai koncertet a csapat oldalán.
Ki jön vasárnap este?
Vasárnap este is csúcskoncertek várhatóak: egyebek mellett a Nox és Desh szerepel a kínálatban.
Follow the Flow koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
