Elköszönt a Follow The Flow – képeken, videón a csabai koncert

Sorjáztak, sorjáznak a koncertek az idei Csabai Kolbászfesztiválon. Csütörtökön este a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból, majd színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow!

Igazai zenei élmény volt a Follow The Flow fellépése. Fotó: Dinya Magdolna

Méltó turnézárása a 2025-ös évnek Békéscsaba. Nagyon köszönjük Nektek az egész éves támogatást, 2026-ban újult erővel, meglepetésekkel érkezünk

– értékelték a csabai koncertet a csapat oldalán.

Ki jön vasárnap este?

Vasárnap este is csúcskoncertek várhatóak: egyebek mellett a Nox és Desh szerepel a kínálatban.