1 órája
Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars – képek, videó
Nem is olyan régen még a kínaiakat varázsolták el, pénteken este pedig már Békéscsabán játszott a Bohemian Betyars.
Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor jó koncertek sora: a csütörtöki Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken este – ha nem is egyenesen Kínából – befutott a Bohemian Betyars. A telt ház és a jó hangulat garantált volt. Pénteken amúgy a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból.
Ki lép még fel?
Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.
Bohemian Betyars koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Hatalmas bulit csapott a kolbász fővárosában a Parno Graszt is
Parno Graszt koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
4 órája
A legjobb kolbászgyúrók markát százezer forint ütötte, Marek nyilai nyertek
18 órája
Sor nélkül kolbászolás? Lehetséges a Csabai Kolbászfesztiválon! - mutatjuk a térképet
