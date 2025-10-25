Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars – képek, videó

Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor jó koncertek sora: a csütörtöki Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken este – ha nem is egyenesen Kínából – befutott a Bohemian Betyars. A telt ház és a jó hangulat garantált volt. Pénteken amúgy a középiskolások és az egyetemisták vizsgáztak kolbászgyúrásból.

Micsoda buli volt! Fotó: Kiss Zoltán

Ki lép még fel?

Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig a Nox és Desh szerepel a kínálatban.