27 perce
Micsoda buli volt! Képeken és videón a NOX koncertje - galériával, videóval
A Csabai Kolbászfesztivál zenei kínálatára idén sem lehetett panasz.
Csütörtökön a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt. Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz. Vasárnap este pedig már a Noxé volt a főszerep, képeken és videón mutatjuk a fergetes bulit.
Fergeteges koncertet adott a NoxFotók: Kiss Zoltán
