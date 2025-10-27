október 27., hétfő

Szabina névnap

Kolbászfesztivál

2 órája

Micsoda buli volt! Képeken és videón a NOX koncertje - galériával, videóval

Címkék#koncert#Csabai Kolbászfesztivál#gasztrobuli#NOX

A Csabai Kolbászfesztivál zenei kínálatára idén sem lehetett panasz.

Beol.hu

Csütörtökön a Csík-koncert után a Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői. Pénteken színpadra lépett a Bohemian Betyars, utánuk pedig sokak kedvence, a Parno Graszt.  Szombaton este pedig következett a Follow The Flow, majd a Halott Pénz.  Vasárnap este pedig már a Noxé volt a főszerep, képeken és videón mutatjuk a fergetes bulit.

Péter Szabó Szilvia előzetesen azt ígérte: rendesen befűtenek Csabán, ez így is történt. Fotó: Kiss Zoltán

Fergeteges koncertet adott a Nox

Fotók: Kiss Zoltán


 

 

