Kutya-macska

1 órája

ByAlex azonnal válaszolt a Beol kérdésére

Címkék#ByAlex#beol.hu#kérdés#kutya#macska

Ha a macskád vagy a kutyád ember lenne, mi lenne a foglalkozása a személyisége alapján? – tettük fel a kérdést csütörtökön délelőtt. Nos, az első hozzászólók egyike ByAlex volt.

Beol.hu

– Az általános vélekedés szerint a kutya jobb mint a macska, mert jobban tiszteli az embert, és könnyebben lehet fegyelmezni. Sokak szerint a macska csak eszik és alszik, miközben a gazdáját szolgálójának használja. A kutyások és a macskások sok mindenben nem értenek egyet, abban viszont biztosan igen, hogy kedvenceik önálló személyiséggel rendelkeznek. ByAlex is gazdi, neki is megvan a saját véleménye.

A Beol kérdésére ByAlex is válaszolt.
Az első hozzászólók egyike ByAlex volt. Fotó: Illusztráció: Gettyimages

A Beol kérdésére ByAlex is válaszolt

Eljátszottunk a gondolattal, mi lenne akkor, ha a macskánk vagy a kutyánk ember lenne, mi lenne a foglalkozása a személyisége alapján? Nos, nem kellett sokat várni, jöttek is a válaszok. Az első hozzászólók egyike ByAlex volt.

Fotó: Beol/Facebook

Nos, jönnek szépen sorban a válaszok, ám a kérdés továbbra is nyitott: – Ha a macskád vagy a kutyád ember lenne, mi lenne a foglalkozása a személyisége alapján? Valószínűleg nem létezik olyan kutyás vagy macskás gazdi, aki erre ne tudna kapásból válaszolni.

Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha kijelentjük: az egyik legnépszerűbb háziállat a világon a Felis catus, vagyis a macska. A Macskák Világnapja Európában február 17-én volt, mi pedig arra biztattuk olvasóinkat, hogy küldjék el nekünk kedvenc cicás képüket. A legjobb képekből válogatást is hoztunk.

 

