Botrány a BSW békésszentandrási koncertjén, megszólalt a szervező!

Botrányba fulladt a múlt hétvégén megrendezett BSW koncert Békésszentandráson, az Oktobeerfeszt második napján: a népszerű rapduó fellépését negyven perc után félbe kellett szakítani, a helyszínen pedig rendőrök is megjelentek. A zenekar és a rendezvény szervezői egymásnak ellentmondóan számolnak be a történtekről – a Ripostnak most először és utoljára a szervező is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

A BSW tagjai szerint a koncert leállításának oka technikai jellegű probléma volt, amelyet a szervezők hibái idéztek elő. Mint BSW Matyi az Instagramon beszámolt róla, a színpadon többször is elment az áram, a hangrendszer leállt, és a körülmények lehetetlenné tették a fellépést. A zenekar állítása szerint a főszervező és a társszervező olyan ittas állapotban volt, hogy kommunikálni sem lehetett velük, a backstage-ben pedig káosz uralkodott. Hozzátette: mélységesen sajnálják, hogy a rajongók csalódottan távoztak, hiszen sokat készültek erre a fellépésre, és rajtuk kívül álló okok miatt szakadt félbe az este.

Nem a szervezéssel volt a gond?

A szervezők viszont másként látják az eseményeket. Ahogy a Ripostnak kifejtették, az Oktobeerfeszt nagyszínpadán két nap alatt nyolc előadó lépett fel, és a BSW előtt és után semmilyen technikai hiba nem fordult elő. A koncert 40. percében a rendszer leverte a FI-relét, ami szerintük nem az áramellátás hiányára, hanem egy zárlatos eszközre utal.

A fesztivál főszervezője a Ripostnak elmondta, hogy a fesztivált megelőzően minden zenekar elküldi a technikai igényeit, ezt pedig továbbítják a hangosítást végző cégnek, majd a zenekar stábja egyeztet a technikusokkal. A koncert napján minden fellépőnek ki kell próbálnia a rendszerét.

Meggyőződésünk, hogy mint szervezőknek a technikai oldalról eddig tart a felelősségünk. A két nap koncertjei közül senkivel, semmiféle probléma nem volt.

– mondta a fesztivál főszervezője.



A BSW nem akarta folytatni a koncertet

Állításuk szerint a hibát időközben elhárították, és jelezték a zenekarnak, hogy folytathatják a koncertet, ám a BSW stábja ekkor már összepakolt, és nem volt hajlandó együttműködni. A szervezők szerették volna a helyszínen tartani a felszerelést, hogy kivizsgálják, pontosan mi okozta a zárlatot, ez azonban nem történt meg, így rendőrt kellett hívniuk.

A szervező szerint bár a helyszínen valóban elszabadultak az indulatok, a rendőrségi jegyzőkönyv nem tartalmaz lökdösődésre utaló adatot, és tettlegesség sem történt.

Hozzátették, hogy a rendezvény biztonsági szolgálata és a zenekar saját emberei is jelen voltak, ők határozták meg, meddig léphetnek be a rajongók az elzárt területre.