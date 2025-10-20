október 20., hétfő

Csapatépítő

2 órája

Rákóczi Ferit alaposan megszívatta Balázs, kollégáik döbbenten figyelték – videókkal

A Rádió 1 műsorvezetői, az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja a repülőtéren várták a nagy bejelentést. Balázsék utazása majdnem sírással indult, de jött egy váratlan fordulat.

Beol.hu

A Rádió 1 rendszeres hallgatói számára nem meglepetés, hogy az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja csapatépítőre mentek. Az úti cél még a stábtagok előtt is titok volt, a műsorvezető a reptéren rántotta le a leplet. Balázsék utazása egy hatalmas csavar után egy mesés helyre vezetett.

Balázsék utazása előtt Rákóczi Feriék Békéscsabán is jártak.
Balázsék utazása olyan csavarral indult, amire Rákóczi Feri sem számított. Fotó: MW

Balázsék utazása: az utolsó pillanatig titok volt a helyszín

Balázsék utazása a stábtagokat és a hallgatókat is lázban tartotta. A reggeli műsort rendszeresen követők hallhatták, hogyan próbálta meg Rákóczi Feri és Ráskó Eszter lázasan kitalálni a célállomást. Balázs persze hajthatatlan volt, nem árulta el, hova fognak menni, de néha csepegtetett egy kis információt, például:

  • repülővel mennek,
  • kell egy fénykép magukról.

A célállomás szó szerint az utolsó pillanatban derült ki, Balázs a reptéren közölte a többiekkel az utazás helyét. De volt egy csavar is a történetben. Balázs, mintha ismét a Kész átverés című műsorban lenne, először alaposan megtréfálta kollégáit. A dokumentumokkal a kezükben várakozó stábtagoknak először azt mondta, Indiába mennek.

Egy olyan helyre megyünk, ahol még egyikőtök sem járt... Itt nagyon sok minden van, amire nem vagytok felkészülve... Indiába megyünk, tehenekkel, hasmenéssel...

A stáb néhány tagját lesújtotta a hír, de nem az újkígyósi Rákóczi Ferit, aki töretlen optimizmussal fogadta a hírt:

De meleg van... Tök jó.

A történet ezzel nem ért véget. A hatásos felvezető után Balázs végül elárulta, valójában nem is Indiába mennek, hanem 

a Maldív-szigetekre.

Nem Indiába megyünk... A Maldív szigetekre megyünk, napozunk, iszunk... Egy hét Maldív.

Balázsék utazása Maldív-szigetekre

Balázsék Maldív-szigeteki utazásáról Rákóczi Ferenc Facebook-oldalára is felkerült egy videó:

Instagram-oldalán pedig a következő videót osztotta meg:

Balázs és Feri rendszeresen motoroznak együtt

Sebestyén Balázzsal az újkígyósi Rákóczi Ferenc szerettette meg a motorozást. Legutóbbi túrájuk elég kalandosra sikeredett, hiszen egy erdőben eltévedtek.

