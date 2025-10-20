2 órája
Rákóczi Ferit alaposan megszívatta Balázs, kollégáik döbbenten figyelték – videókkal
A Rádió 1 műsorvezetői, az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja a repülőtéren várták a nagy bejelentést. Balázsék utazása majdnem sírással indult, de jött egy váratlan fordulat.
A Rádió 1 rendszeres hallgatói számára nem meglepetés, hogy az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja csapatépítőre mentek. Az úti cél még a stábtagok előtt is titok volt, a műsorvezető a reptéren rántotta le a leplet. Balázsék utazása egy hatalmas csavar után egy mesés helyre vezetett.
Balázsék utazása: az utolsó pillanatig titok volt a helyszín
Balázsék utazása a stábtagokat és a hallgatókat is lázban tartotta. A reggeli műsort rendszeresen követők hallhatták, hogyan próbálta meg Rákóczi Feri és Ráskó Eszter lázasan kitalálni a célállomást. Balázs persze hajthatatlan volt, nem árulta el, hova fognak menni, de néha csepegtetett egy kis információt, például:
- repülővel mennek,
- kell egy fénykép magukról.
A célállomás szó szerint az utolsó pillanatban derült ki, Balázs a reptéren közölte a többiekkel az utazás helyét. De volt egy csavar is a történetben. Balázs, mintha ismét a Kész átverés című műsorban lenne, először alaposan megtréfálta kollégáit. A dokumentumokkal a kezükben várakozó stábtagoknak először azt mondta, Indiába mennek.
Egy olyan helyre megyünk, ahol még egyikőtök sem járt... Itt nagyon sok minden van, amire nem vagytok felkészülve... Indiába megyünk, tehenekkel, hasmenéssel...
A stáb néhány tagját lesújtotta a hír, de nem az újkígyósi Rákóczi Ferit, aki töretlen optimizmussal fogadta a hírt:
De meleg van... Tök jó.
A történet ezzel nem ért véget. A hatásos felvezető után Balázs végül elárulta, valójában nem is Indiába mennek, hanem
a Maldív-szigetekre.
Nem Indiába megyünk... A Maldív szigetekre megyünk, napozunk, iszunk... Egy hét Maldív.
Balázsék utazása Maldív-szigetekre
Balázsék Maldív-szigeteki utazásáról Rákóczi Ferenc Facebook-oldalára is felkerült egy videó:
Instagram-oldalán pedig a következő videót osztotta meg:
Balázs és Feri rendszeresen motoroznak együtt
Sebestyén Balázzsal az újkígyósi Rákóczi Ferenc szerettette meg a motorozást. Legutóbbi túrájuk elég kalandosra sikeredett, hiszen egy erdőben eltévedtek.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!