október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztrobuli

47 perce

A Bagossy Brothers elvarázsolta a kolbászfesztivál közönséget: fotók, videó

Címkék#beol videó#Csabai Kolbászfesztivál#Bagossy Brothers Company#koncert

Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor gasztronómia és jó koncertek. Csütörtökön este játszott a Bagossy Brothers Company.

Beol.hu

Elstartolt csütörtökön az idei Csabai Kolbászfesztivál. Csütörtökön a gyerekek kezdték el a gyúróversenyeket, majd este a hivatalos megnyitót is megtartották, ahol díjakat is átadtak. A Csík zenekar koncertje után a népszerű Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői.

Bagossy Brothers-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Még több koncert jön

A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu