A Bagossy Brothers elvarázsolta a kolbászfesztivál közönséget: fotók, videó
Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor gasztronómia és jó koncertek. Csütörtökön este játszott a Bagossy Brothers Company.
Elstartolt csütörtökön az idei Csabai Kolbászfesztivál. Csütörtökön a gyerekek kezdték el a gyúróversenyeket, majd este a hivatalos megnyitót is megtartották, ahol díjakat is átadtak. A Csík zenekar koncertje után a népszerű Bagossy Brothers Company örök kedvenceire bulizhattak a gasztrobuli résztvevői.
Bagossy Brothers-koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválonFotók: Dinya Magdolna
Még több koncert jön
A koncertek sora persze folytatódik: a teljesség igénye nélkül pénteken este a Beton.Hofi, utána a Bohemian Betyárs, majd a Parno Graszt foglalja el a színpadot. Szombaton a Follow the Flow és a Halott pénz, vasárnap pedig Nox és Desh szerepel a kínálatban.
