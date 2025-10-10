Gregor Bernadett nagy bejelentése: egy különleges kör tagja lett

A hírességek körében is egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Például Szabó Zsófi először a gazdasági témájú Digitális Polgári Körhöz csatlakozott, később pedig a Női DPK nagykövete lett. Most Gregor Bernadett csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK).

Gregor Bernadett csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz. Fotó: MW

Az ÁDKP, Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégén bejelentették, hogy a Kör 14 taggal indult el, köztük olyan ismert szereplőkkel mint, Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. A kezdeményezés célja, hogy az állatvédelem ügye minél több emberhez eljusson, és közösen váljon társadalmi összefogássá.

Gregor Bernadett csatlakozott Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz

Gregor Bernadett számára a tagság nem csak szakmai, hanem személyes szempontól is fontos. A színésznő a BorsOnline-nak adott interjúban árulta el, hogy már évek óta szívügyének tekinti az állatvédelmet, ezt bizonyítja az is, hogy az ÁDPK-hoz való csatlakozás mellett egy állatvédelmi alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A színésznő úgy véli, az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől.

Gregor Bernadett teljes interjúja és az ÁDPK megalakulásáról szóló részletek megtalálhatók a borsonline.hu oldalán.