Állatvédelmi Digitális Polgári Kör

3 órája

Gregor Bernadett nagy bejelentése: egy különleges kör tagja lett

A színésznőnek évtizedek óta szívügye ez a terület. Gregor Bernadett belépett az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör tagjai közé.

Beol.hu

A hírességek körében is egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Például Szabó Zsófi először a gazdasági témájú Digitális Polgári Körhöz csatlakozott, később pedig a Női DPK nagykövete lett. Most Gregor Bernadett csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK).

Gregor Bernadett csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz
Gregor Bernadett csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz. Fotó: MW 

Az ÁDKP, Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégén bejelentették, hogy a Kör 14 taggal indult el, köztük olyan ismert szereplőkkel mint, Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. A kezdeményezés célja, hogy az állatvédelem ügye minél több emberhez eljusson, és közösen váljon társadalmi összefogássá. 

Gregor Bernadett csatlakozott Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz

Gregor Bernadett számára a tagság nem csak szakmai, hanem személyes szempontól is fontos. A színésznő a BorsOnline-nak adott interjúban árulta el, hogy már évek óta szívügyének tekinti az állatvédelmet, ezt bizonyítja az is, hogy az ÁDPK-hoz való csatlakozás mellett egy állatvédelmi alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában. 

A színésznő úgy véli, az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől. 

Gregor Bernadett teljes interjúja és az ÁDPK megalakulásáról szóló részletek megtalálhatók a borsonline.hu oldalán. 

 

 

