Wednesday-láz újra: mától nézhető az utolsó négy rész is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Wednesday visszatért a képernyőre. A sikersorozat újra magával ragadta a rajongókat különleges hangulatával. Most eljött, amire mindenki tűkön ülve várt.

Wednesday újra képernyőn! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mától elérhető a Wednesday 2. évad folytatása!

A Netflix augusztus 6-án hozta vissza Wednesdayt a képernyőkre – először láthattuk az első négy részt a sorozatból, a folytatást pedig szeptember 3-ára ígérték. Ha eddig bírtad idegekkel a várakozást, akkor eljött az idő, hogy ledaráld a Wednesday 2. évadának befejező részeit.

Szerda este már újra kedvenc sorozatunkra ropogtathatjuk a popcornt.

Wednesday KVÍZ

A sorozat első évadát már végignézted, de vajon mennyire figyeltél a részletekre? Most kiderül, mennyire ismered Wednesday Addams világát – csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a kvízünket!