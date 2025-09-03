45 perce
Wednesday-láz újra: mától nézhető az utolsó négy rész is!
Vége a várakozásnak, végre kiderül, mit tartogat a 2. évad fináléja. Szeptember 3-tól képernyőn a Wednesday új évadának utolsó négy része!
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Wednesday visszatért a képernyőre. A sikersorozat újra magával ragadta a rajongókat különleges hangulatával. Most eljött, amire mindenki tűkön ülve várt.
Mától elérhető a Wednesday 2. évad folytatása!
A Netflix augusztus 6-án hozta vissza Wednesdayt a képernyőkre – először láthattuk az első négy részt a sorozatból, a folytatást pedig szeptember 3-ára ígérték. Ha eddig bírtad idegekkel a várakozást, akkor eljött az idő, hogy ledaráld a Wednesday 2. évadának befejező részeit.
Szerda este már újra kedvenc sorozatunkra ropogtathatjuk a popcornt.
Wednesday KVÍZ
A sorozat első évadát már végignézted, de vajon mennyire figyeltél a részletekre? Most kiderül, mennyire ismered Wednesday Addams világát – csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a kvízünket!
Először nem felfelé, hanem lefelé nézve kell majd keresni az erdőt Jamina határában
Nem számítottak rá a rendőrök, hogy egy gyilkosság helyszínén kopogtatnak