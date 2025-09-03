szeptember 3., szerda

Új évad

45 perce

Wednesday-láz újra: mától nézhető az utolsó négy rész is!

Címkék#Netflix#Wednesday Addams#sorozat

Vége a várakozásnak, végre kiderül, mit tartogat a 2. évad fináléja. Szeptember 3-tól képernyőn a Wednesday új évadának utolsó négy része!

Beol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Wednesday visszatért a képernyőre. A sikersorozat újra magával ragadta a rajongókat különleges hangulatával. Most eljött, amire mindenki tűkön ülve várt. 

Wednesday 2. évad
Wednesday újra képernyőn! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mától elérhető a Wednesday 2. évad folytatása! 

A Netflix augusztus 6-án hozta vissza Wednesdayt a képernyőkre – először láthattuk az első négy részt a sorozatból, a folytatást pedig szeptember 3-ára ígérték. Ha eddig bírtad idegekkel a várakozást, akkor eljött az idő, hogy ledaráld a Wednesday 2. évadának befejező részeit. 

Szerda este már újra kedvenc sorozatunkra ropogtathatjuk a popcornt. 

Wednesday KVÍZ 

A sorozat első évadát már végignézted, de vajon mennyire figyeltél a részletekre? Most kiderül, mennyire ismered Wednesday Addams világát – csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a kvízünket! 

1.
Melyik iskolába kerül Wednesday?
2.
Ki Wednesday szobatársa?
3.
Mi Wednesday kedvenc színe?
4.
Ki alakítja Wednesday szerepét a sorozatban?
5.
Ki volt az eredeti Wednesday az 1990-es évek Addams Family filmjeiben?
6.
Milyen lény Enid Sinclair?
7.
Milyen állatot tart Eugene?
8.
Milyen hangszeren játszik Wednesday?

 

 

