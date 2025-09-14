1 órája
Jamina félvérfarkasa Janicsák Vecával párbajozik – jön a Sztárban sztár
Már megszokhattuk, hogy a békéscsabai származású celeb körül mindig történik valami. Varga Viktor vasárnap este a TV2 Sztárban sztár műsorában énekel.
A csabai celebnek nagyon sok arca van – ezt már mondani sem kell az őt ismerőnek. Nem is olyan régen arról számoltunk be, hogy a Békéscsabai Irodalmi Estek 218. állomásán Varga Viktor volt a sztárvendég: elhozta verseit, és ha itt volt, énekelt is. Az azóta eltelt pár napban is rengeteg minden történt Viktorral.
Varga Viktor, mint Jamina félvérfarkasa
Merész kép jelent meg a közösségi oldalán róla, volt, aki egyszerűen annyit írt a fotó mellé: Jamina félvérfarkasa.
Az Ektomorf új klipjében is feltűnik
Később már arról olvashattunk, hogy a mezőkovácsházi gyökerű világhírű zenekar, az Ektormorf forgatásán is feltűnik Viktor: Farkas Zolival látható közös képen.
Varga Viktor a Sztárban sztár színpadán
Vasárnap este pedig már megint egy új arcát ismerhetjük meg. Varga Viktor még a Sztárban sztár első évadában szerepelt, s most újra a színpadon láthatjuk: Janicsák Vecával fog párbajozni.
Annyi hatás ér, hogy a 12 évvel ezelőtti Varga Viktornak szerintem már köze sincs ahhoz, aki most vagyok. Maximum annyiban, hogy sikerült embernek maradnom és talán ez az egyik legfontosabb, ami történhetett velem az életben
– fogalmazott most a csabai celeb a műsor felvezetésében.
Megszabadult arcszőrzetétől
Ahhoz, hogy szerepelhesen az all stars műsorban, meg kellett szabadulnia arcszőrzetétől. A szerdai Mokka adásában szakáll nélkül jelent meg, ami azonnal szemet szúrt a nézőknek. Ahogy az a Bors megírta, az énekes elárulta, a maszkpróbák miatt kellett megválnia az arcszőrzetétől, de annyira furcsán érzi magát nélküle, hogy reggelente szakállat rajzol magának. A műsorban egyébként Shaggy bőrébe bújik legközelebb, aki közel áll a személyiségéhez, és akinek a csapatával videóhívásokon keresztül is tartja a kapcsolatot.
