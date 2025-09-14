Jamina félvérfarkasa Janicsák Vecával párbajozik – jön a Sztárban sztár

A csabai celebnek nagyon sok arca van – ezt már mondani sem kell az őt ismerőnek. Nem is olyan régen arról számoltunk be, hogy a Békéscsabai Irodalmi Estek 218. állomásán Varga Viktor volt a sztárvendég: elhozta verseit, és ha itt volt, énekelt is. Az azóta eltelt pár napban is rengeteg minden történt Viktorral.

Varga Viktornak ezernyi arca van, de ezen már senki nem lepődik meg. Fotó: Dinya Magdolna

Varga Viktor, mint Jamina félvérfarkasa

Merész kép jelent meg a közösségi oldalán róla, volt, aki egyszerűen annyit írt a fotó mellé: Jamina félvérfarkasa.

Varga Viktor, mint félvérfarkas. Forrás: Varga Viktor Facebook oldala

Az Ektomorf új klipjében is feltűnik

Később már arról olvashattunk, hogy a mezőkovácsházi gyökerű világhírű zenekar, az Ektormorf forgatásán is feltűnik Viktor: Farkas Zolival látható közös képen.

Varga Viktor és Farkas Zoli. Forrás: Faceook/Ektomorf

Varga Viktor a Sztárban sztár színpadán

Vasárnap este pedig már megint egy új arcát ismerhetjük meg. Varga Viktor még a Sztárban sztár első évadában szerepelt, s most újra a színpadon láthatjuk: Janicsák Vecával fog párbajozni.

Annyi hatás ér, hogy a 12 évvel ezelőtti Varga Viktornak szerintem már köze sincs ahhoz, aki most vagyok. Maximum annyiban, hogy sikerült embernek maradnom és talán ez az egyik legfontosabb, ami történhetett velem az életben

– fogalmazott most a csabai celeb a műsor felvezetésében.

Janicsák Veca kontra Varga Viktor. Forrás: TV2

Megszabadult arcszőrzetétől

Ahhoz, hogy szerepelhesen az all stars műsorban, meg kellett szabadulnia arcszőrzetétől. A szerdai Mokka adásában szakáll nélkül jelent meg, ami azonnal szemet szúrt a nézőknek. Ahogy az a Bors megírta, az énekes elárulta, a maszkpróbák miatt kellett megválnia az arcszőrzetétől, de annyira furcsán érzi magát nélküle, hogy reggelente szakállat rajzol magának. A műsorban egyébként Shaggy bőrébe bújik legközelebb, aki közel áll a személyiségéhez, és akinek a csapatával videóhívásokon keresztül is tartja a kapcsolatot.