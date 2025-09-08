Visszatér Békésbe a Tankcsapda!

A vihar okozta súlyos károk miatt a dévaványai önkormányzat elhalasztotta júliusban a dévaványai városnapok programját, beleértve többek között a Tankcsapda és a Bagossy Brothers Company koncertjét is. Lukács Laciék már akkor Facebook-videóban üzentek a rajongóknak, melyből kiderült, hogy az egyeztetéseket követően végül szeptember 21-én vasárnap pótolják a péntekre tervezett koncertjüket. A dévaványai önkormányzat oldalára azóta kikerült a városnapok részletes programja is.

Magyarország egyik legkedveltebb zenekara újra Békésben. Forrás: Tankcsapda Facebook oldala

Mutatjuk a fellépőket

Dévaványa is csatlakozott Szerencsekoncertek sorozathoz, így szeptember 20-án szombaton Superstereo és barátai karneválra várnak mindenkit, majd szeptember 21-én, vasárnap 17.30-kor a Mudfieldé a színpad, 20 órától pedig következik a Tankcsapda.

A Tankcsapda júliusi videós üzenete