szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra itt koncerteznek

3 órája

Visszatér Békésbe a Tankcsapda!

Címkék#dévaványai önkormányzat#Bagossy Brothers Company#Tankcsapda#városnap#program

Jó hír a debreceni zenekar rajongóinak, hogy újra begördülnek a Tankok, de nem csak ők, más neves előadók is érkeznek a dévaványai városnapokra.

Beol.hu

A vihar okozta súlyos károk miatt a dévaványai önkormányzat elhalasztotta júliusban a dévaványai városnapok programját, beleértve többek között a Tankcsapda és a Bagossy Brothers Company koncertjét is. Lukács Laciék már akkor Facebook-videóban üzentek a rajongóknak, melyből kiderült, hogy az egyeztetéseket követően végül szeptember 21-én vasárnap pótolják a péntekre tervezett koncertjüket. A dévaványai önkormányzat oldalára azóta kikerült a városnapok részletes  programja is.

Tankcsapda: újra Békésben koncerteznek
Magyarország egyik legkedveltebb zenekara újra Békésben. Forrás: Tankcsapda Facebook oldala

Mutatjuk a fellépőket

Dévaványa is csatlakozott Szerencsekoncertek sorozathoz, így szeptember 20-án szombaton Superstereo és barátai karneválra várnak mindenkit, majd szeptember 21-én, vasárnap 17.30-kor a Mudfieldé a színpad, 20 órától pedig következik a Tankcsapda.

A Tankcsapda júliusi videós üzenete


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu