szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dévaványai Városnapok

1 órája

Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó

Címkék#Dévaványai Városnapok#Tankcsapda#Fejes Tamás#zenekar

Dévaványán lépett fel vasárnap este a Tankcsapda. A koncertre aludt egyet a zenekar frontembere, Fejes Tamás, majd gyorsértékelést adott, de a Tankcsapda hivatalos oldalán is leírták, mit tapasztaltak.

A Dévaványai Városnapok zárásaként a Tankcsapda lépett fel vasárnap este: mondani sem kell, most is a megszokott színvonalat hozta a debreceni zenekar, de a közönség is odatette magát, így fergeteges volt a hangulat.

Tankcsapda a dévaványai városnapokon
Színpadon a Tankcsapda! Dévaványán is rengetegen tomboltak a csapat zenéjére. Fotó: Szabó József

Gyorsértékelés jelent meg a koncert után a Tankcsapda hivatalos oldalán: 

Írhatnánk a szokásos, ócska dumákat, hogy reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, meg bla-bla...., de nem kell... Láttuk, hallottuk, ÉREZTÜK! Dévaványa, Nagy Vagy! Jövünk még!

Fejes Tamás külön is értékelt

Egy tökéletes este volt, minden úgy alakult ahogy a nagykönyvben meg van írva Dévaványát sose felejtjük el

 – fogalmazott Fejes Tamás, aki videót is megosztott a fellépésükről.

A Tankcsapda mellett mások is felléptek 

A Dévaványai Városnapokon egyébként a hétvégén más neves zenekarok, zenészek is felléptek. pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Dévaványán koncertezett a Tankcsapda

Fotók: Szabó József

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu