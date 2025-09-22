Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó

A Dévaványai Városnapok zárásaként a Tankcsapda lépett fel vasárnap este: mondani sem kell, most is a megszokott színvonalat hozta a debreceni zenekar, de a közönség is odatette magát, így fergeteges volt a hangulat.

Színpadon a Tankcsapda! Dévaványán is rengetegen tomboltak a csapat zenéjére. Fotó: Szabó József

Gyorsértékelés jelent meg a koncert után a Tankcsapda hivatalos oldalán:

Írhatnánk a szokásos, ócska dumákat, hogy reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, meg bla-bla...., de nem kell... Láttuk, hallottuk, ÉREZTÜK! Dévaványa, Nagy Vagy! Jövünk még!

Fejes Tamás külön is értékelt

Egy tökéletes este volt, minden úgy alakult ahogy a nagykönyvben meg van írva Dévaványát sose felejtjük el

– fogalmazott Fejes Tamás, aki videót is megosztott a fellépésükről.

A Tankcsapda mellett mások is felléptek

A Dévaványai Városnapokon egyébként a hétvégén más neves zenekarok, zenészek is felléptek. pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot.