Ezt a koncertet sose felejti el a Tankcsapda frontembere – képek, videó
Dévaványán lépett fel vasárnap este a Tankcsapda. A koncertre aludt egyet a zenekar frontembere, Fejes Tamás, majd gyorsértékelést adott, de a Tankcsapda hivatalos oldalán is leírták, mit tapasztaltak.
A Dévaványai Városnapok zárásaként a Tankcsapda lépett fel vasárnap este: mondani sem kell, most is a megszokott színvonalat hozta a debreceni zenekar, de a közönség is odatette magát, így fergeteges volt a hangulat.
Gyorsértékelés jelent meg a koncert után a Tankcsapda hivatalos oldalán:
Írhatnánk a szokásos, ócska dumákat, hogy reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, meg bla-bla...., de nem kell... Láttuk, hallottuk, ÉREZTÜK! Dévaványa, Nagy Vagy! Jövünk még!
Fejes Tamás külön is értékelt
Egy tökéletes este volt, minden úgy alakult ahogy a nagykönyvben meg van írva Dévaványát sose felejtjük el
– fogalmazott Fejes Tamás, aki videót is megosztott a fellépésükről.
A Tankcsapda mellett mások is felléptek
A Dévaványai Városnapokon egyébként a hétvégén más neves zenekarok, zenészek is felléptek. pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot.
Dévaványán koncertezett a TankcsapdaFotók: Szabó József
