Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak – fotók, videók

Városnapoknak ad otthont ezen a hosszú hétvégén Dévaványa, a rendezvénysorozat részeként tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a két ingyenes Szerencsekoncertet szombaton este – mondani sem kell, hogy telt házzal, hiszen két ,,húzónév” érkezett a kisvárosba Curtis és Charlie személyében. A két sztárt videóban szólaltattuk meg fellépésük előtt.

Curtis hatalmas bulit csapott a dévaványai Szerencsekoncerten. Fotó: Szabó József

Curtisnak igazi ajándék volt ez a Szerencsekoncert

– Nagyon nagyon kedvesek itt az emberek, terülj-terülj asztalkával várták a kis zenekaromat, ráadásul Charlie előtt léphetek fel, aki a legnagyobb kedvencem Magyarországon, ez már maga ajándék, ez a nap – mondta Curtis, aki Facebook oldalán mondott köszönetet a dévaványaiaknak.