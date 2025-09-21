7 órája
Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak – fotók, videók
Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.
Városnapoknak ad otthont ezen a hosszú hétvégén Dévaványa, a rendezvénysorozat részeként tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a két ingyenes Szerencsekoncertet szombaton este – mondani sem kell, hogy telt házzal, hiszen két ,,húzónév” érkezett a kisvárosba Curtis és Charlie személyében. A két sztárt videóban szólaltattuk meg fellépésük előtt.
Curtisnak igazi ajándék volt ez a Szerencsekoncert
– Nagyon nagyon kedvesek itt az emberek, terülj-terülj asztalkával várták a kis zenekaromat, ráadásul Charlie előtt léphetek fel, aki a legnagyobb kedvencem Magyarországon, ez már maga ajándék, ez a nap – mondta Curtis, aki Facebook oldalán mondott köszönetet a dévaványaiaknak.
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Charlie nagyon szereti ezt a környéket
Charlie elárulta, hogy Gyomaendrődön van „egy kis vityilója”, nagyon szereti ezt a környéket. Kérdésünkre, hogy mitől van máig ilyen jó formában, mi tartja ilyen frissen, Charlie így válaszolt:
Ha van Isten, akkor ő. Csodálatos dolog, hogy még vagyok és szeretem, szeretjük még azt, amit csinálunk.
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Dankó Béla helyi termékeket adott át
Curtist és Charlie-t a helyszínen várta Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője, aki helyi termékekből összeállított csomagot adott át nekik és arra kérte őket, vigyék messzire a helyi értékek jó hírét.
A Bagossy Brothers kezdett, a Tankcsapda zár
Pénteken este a Bagossy Brothers Company adta meg az alaphangot a Dévaványai Városnapokon, vasárnap este pedig már sokak kedvence, a Tankcsapda zúz a színpadon.
Bagossy Brothers koncert DévaványánFotók: Szabó József
