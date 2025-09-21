szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsekoncertek

7 órája

Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak – fotók, videók

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Curtis#beol videó#szerencsekoncert#Charlie

Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.

Beol.hu

Városnapoknak ad otthont ezen a hosszú hétvégén Dévaványa, a rendezvénysorozat részeként tartották meg a Szerencsejáték Zrt. szervezésében a  két ingyenes Szerencsekoncertet szombaton este – mondani sem kell, hogy telt házzal, hiszen két ,,húzónév” érkezett a kisvárosba Curtis és Charlie személyében. A két sztárt videóban szólaltattuk meg fellépésük előtt.

Curtis Szerencsekoncert Dévaványán
Curtis hatalmas bulit csapott a dévaványai Szerencsekoncerten. Fotó: Szabó József 

Curtisnak igazi ajándék volt ez a Szerencsekoncert

– Nagyon nagyon kedvesek itt az emberek, terülj-terülj asztalkával várták a kis zenekaromat, ráadásul Charlie előtt léphetek fel, aki a legnagyobb kedvencem Magyarországon, ez már maga ajándék, ez a nap – mondta Curtis, aki Facebook oldalán mondott köszönetet a dévaványaiaknak.

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Charlie nagyon szereti ezt a környéket

Charlie elárulta, hogy Gyomaendrődön van „egy kis vityilója”, nagyon szereti ezt a környéket. Kérdésünkre, hogy mitől van máig ilyen jó formában, mi tartja ilyen frissen, Charlie így válaszolt:

 Ha van Isten, akkor ő. Csodálatos dolog, hogy még vagyok és szeretem, szeretjük még azt, amit csinálunk.

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Dankó Béla helyi termékeket adott át

Curtist és Charlie-t a helyszínen várta Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője, aki helyi termékekből összeállított csomagot adott át nekik és arra kérte őket, vigyék messzire a helyi értékek jó hírét.

A Bagossy Brothers kezdett, a Tankcsapda zár

Pénteken este a Bagossy Brothers Company adta meg az alaphangot a Dévaványai Városnapokon, vasárnap este pedig már sokak kedvence, a Tankcsapda zúz a színpadon.

Bagossy Brothers koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu