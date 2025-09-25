1 órája
Sztárok a színpadon: ingyenes Szerencsekoncert Békésen
Pénteken Békésre érkezik a Szerencsekoncertek sorozata.
Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. Már több Szerencsekoncertet tartottak Békésben. Fellépett a Neoton Família, Curtis és Charlie, illetve az Edda is hatalmas bulit adott. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal, a Szerencsekoncertekkel.
A koncertélményt elviszik Békés városába is, ahová megérkezik Komonyi Zsuzsi és Bebe and the Band. A Rendezvénytérre szervezett eseményen előreláthatólag jelen lesz a térség országgyűlési képviselője Dankó Béla és a város polgármestere, Kálmán Tibor. A program időpontja péntek 18 óra. A koncert várhatóan 19 órakor kezdődik.
