Szerencsejáték Zrt.

1 órája

Sztárok a színpadon: ingyenes Szerencsekoncert Békésen

Címkék#Hatoslottó#Komonyi Zsuzsi#szerencsekoncertek#színpad

Pénteken Békésre érkezik a Szerencsekoncertek sorozata.

Papp Gábor

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. Már több Szerencsekoncertet tartottak Békésben. Fellépett a Neoton Família, Curtis és Charlie, illetve az Edda is hatalmas bulit adott. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal, a Szerencsekoncertekkel.

Komonyik Zsuzsi Békésen énekel. Fotó: Facebook/Komonyik Zsuzsi oldala

A koncertélményt elviszik Békés városába is, ahová megérkezik Komonyi Zsuzsi és Bebe and the Band. A Rendezvénytérre szervezett eseményen előreláthatólag jelen lesz a térség országgyűlési képviselője Dankó Béla és a város polgármestere, Kálmán Tibor.  A program időpontja péntek 18 óra. A koncert várhatóan 19 órakor kezdődik.

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 


 

