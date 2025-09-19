Sebestyén Balázzsal járja be a Balkánt Rákóczi Feri

Sebestyén Balázs Facebook-posztjából kiderül, hogy épp Mostar városát fedezik fel Rákóczi Ferivel. A város történelme és különleges hangulata teljesen magával ragadta a népszerű rádiós párost, akik a képek tanúsága szerint, kiváló hangulatban fedezik fel a tájat.

Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs Bosznia Mostar városában kalandozik. Fotó: Sebestyén Balázs/Facebook

Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs igazi kihívásra készül

„Nagyon jó hangulatú kis város!” – írta Sebestyén Balázs, miközben Rákóczi Ferivel barangol a balkáni tájakon. De az igazi kihívás még csak most jön: a Kotori-öbölhöz vezető, 160 kilométeres, kanyargós szerpentinen Balázs már most izgul – és mi is! Vajon hogyan bírják a hullámvasutat a rádiósok? A folytatásban bizonyára kiderül, ha nem felejtenek el posztolni a nagy izgalomban.