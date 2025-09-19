szeptember 19., péntek

Most sokan örülhetnek: Békéscsabára érkezik a fitneszlady

Szombaton sok mozogni vágyó álma teljesülhet, a békési megyeszékhelyre érkezik hazánk egyik leghíresebb fitneszedzője. Rubint Réka a Csabai Rendezvénypajtában tart alakformáló edzést.

Beol.hu

– Szeptember 20-án, szombaton Békéscsaba sportkedvelői igazi energiabombával indíthatják a hétvégét: a Csabai Rendezvénypajtába érkezik Rubint Réka, Magyarország legismertebb életmód-tanácsadója és edzője. Aki már részt vett Réka edzésén, tudja, hogy nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti, aki pedig most találkozik vele először, garantáltan felejthetetlen élménnyel gazdagodik – olvasható a Csabai Rendezvényszervező Kft. sajtóközleményében.

Rubint Réka Békéscsabán tart edzést.
Békéscsabán tart alakformáló edzést Rubint Réka. Fotó: Markovics Gábor/MW

Rubint Réka Békéscsabán tart edzést

Mint írják, a kapunyitás 10 órakor lesz, és már 10.30-tól lehetőség nyílik egy közös fotó készítésére a 2017-ben Magyarország 10. legbefolyásosabb nőjévé választott üzletasszonnyal. Az edzés pontosan 11 órakor kezdődik, így érdemes időben érkezni. Az esemény célja, hogy minden résztvevő lendületet és inspirációt kapjon a hétköznapokra, miközben együtt mozoghat egy ország példaképével.

Az alakformáló edzés részletes információit a Csabai Rendezvénypajta honlapján találjuk.

Nemrégiben Mezőhegyesre, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. szupermodern sportcsarnokába érkezett a fitneszlady. Rubint Réka maga is rácsodálkozott a modern, és látványában sem hétköznapi létesítményre.

 

