Most sokan örülhetnek: Békéscsabára érkezik a fitneszlady

– Szeptember 20-án, szombaton Békéscsaba sportkedvelői igazi energiabombával indíthatják a hétvégét: a Csabai Rendezvénypajtába érkezik Rubint Réka, Magyarország legismertebb életmód-tanácsadója és edzője. Aki már részt vett Réka edzésén, tudja, hogy nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti, aki pedig most találkozik vele először, garantáltan felejthetetlen élménnyel gazdagodik – olvasható a Csabai Rendezvényszervező Kft. sajtóközleményében.

Békéscsabán tart alakformáló edzést Rubint Réka. Fotó: Markovics Gábor/MW

Rubint Réka Békéscsabán tart edzést

Mint írják, a kapunyitás 10 órakor lesz, és már 10.30-tól lehetőség nyílik egy közös fotó készítésére a 2017-ben Magyarország 10. legbefolyásosabb nőjévé választott üzletasszonnyal. Az edzés pontosan 11 órakor kezdődik, így érdemes időben érkezni. Az esemény célja, hogy minden résztvevő lendületet és inspirációt kapjon a hétköznapokra, miközben együtt mozoghat egy ország példaképével.

Az alakformáló edzés részletes információit a Csabai Rendezvénypajta honlapján találjuk.

Nemrégiben Mezőhegyesre, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. szupermodern sportcsarnokába érkezett a fitneszlady. Rubint Réka maga is rácsodálkozott a modern, és látványában sem hétköznapi létesítményre.