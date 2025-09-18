Újraéled a felejthetetlen Babylon-buli: hét DJ pörgeti a lemezt ezen a hétvégén

Szeptember 20-án, szombaton újra a 1990-2000-es éveké a főszerep, újra megrendezésre kerül a Remember Classic Party Békéscsabán, a Wood-Land Központban.

A Stereo Dj csapata Sisák Zoli és Pónya Balu a Remember Classic Party-n. Fotó: Facebook

A múlt hangjai új köntösben: Remember Classic Party!

A funky house, a classic house, a trance és a techno zenék legjavát hallhatják a résztvevők, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb ritmusokat.

Dunai Zsolt főszervező elmondta:

– Kiemelt figyelmet fordítunk a fény és látványtechnikai elemekre is, hogy minél magasabb színvonalú, a mai kornak megfelelő, és az Ibizai klubok hangulatát idéző élményben legyen része a látogatóknak( nyilván lehetőségeinkhez mérten. ) A mostani rendezvényünkre kibővített fény-hang technikával, 7 DJ-vel, a területen belül két zenei stílusú helyszínnel, valamint a békéscsabai „Sportolj Békés megye Sportegyesület” légtornászainak műsorával is készülünk.

Megkérdeztük Sisák Zolit a Stereo Dj csapatának egyik tagját hogyan emlékszik vissza a Babylonos bulikra?

– Talán életünk legmeghatározóbb és legemlékezetesebb évéit töltöttük az ikonikus Békéscsabai klubban! Abban az időben nem volt kérdés, hogy péntek szombat telt házzal megyünk e! Nagyon sokat tanultunk a „nagyoktól,” mint Mola vagy Kincses Szabi, Syl Szabi, Oszi… ezúton is hálásak vagyunk nekik, hogy egyengették a karrierünket. Ez az este nagyon különleges lesz számunkra, hiszem össze kell rakjuk az akkori Babylon hangulatát és zenei válogatását. Hetek óta azon vagyunk, hogy a legszebb emlékeket hozzuk elő nektek.