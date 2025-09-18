szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi szórakozás

3 órája

Újraéled a felejthetetlen Babylon-buli: hét DJ pörgeti a lemezt ezen a hétvégén

Címkék#zene#lézershow#Remember Classic Party 2#Wood-Land Központban#dj#ritmus

Egy éjszaka, ahol a zene beszél helyetted. Két buli, hét DJ, légtornászok és a legjobb ritmusok – az egykori Babylon-bulik jegyében – a Remember Classic Party-n

Beol.hu

Szeptember 20-án, szombaton újra a 1990-2000-es éveké a főszerep, újra megrendezésre kerül a Remember Classic Party  Békéscsabán, a Wood-Land Központban.

Stereo Dj Remember Classic Party
A Stereo Dj csapata Sisák Zoli és Pónya Balu a Remember Classic Party-n. Fotó: Facebook

A múlt hangjai új köntösben: Remember Classic Party!

A funky house, a classic house, a trance és a techno zenék legjavát hallhatják a résztvevők, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb ritmusokat

Dunai Zsolt főszervező elmondta:

– Kiemelt figyelmet fordítunk a fény és látványtechnikai elemekre is, hogy minél magasabb színvonalú, a mai kornak megfelelő, és az Ibizai klubok hangulatát idéző élményben legyen része a látogatóknak( nyilván lehetőségeinkhez mérten. ) A mostani rendezvényünkre kibővített fény-hang technikával, 7 DJ-vel, a területen belül két zenei stílusú helyszínnel, valamint  a békéscsabai „Sportolj Békés megye Sportegyesület” légtornászainak műsorával is készülünk.

Megkérdeztük Sisák Zolit a Stereo Dj csapatának egyik tagját hogyan emlékszik vissza a Babylonos bulikra?
– Talán életünk legmeghatározóbb és legemlékezetesebb évéit töltöttük az ikonikus Békéscsabai klubban! Abban az időben nem volt kérdés, hogy péntek szombat telt házzal megyünk e! Nagyon sokat tanultunk a „nagyoktól,” mint Mola vagy Kincses Szabi, Syl Szabi, Oszi… ezúton is hálásak vagyunk nekik, hogy egyengették a karrierünket. Ez az este nagyon különleges lesz számunkra, hiszem össze kell rakjuk az akkori Babylon hangulatát és zenei válogatását. Hetek óta azon vagyunk, hogy a legszebb emlékeket hozzuk elő nektek.

Ingyenes járatok

A buliba ingyenes járatok indulnak a Söripartól három időpontban: 21:30, 22:00 és 22:30-kor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu