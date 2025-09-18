3 órája
Újraéled a felejthetetlen Babylon-buli: hét DJ pörgeti a lemezt ezen a hétvégén
Egy éjszaka, ahol a zene beszél helyetted. Két buli, hét DJ, légtornászok és a legjobb ritmusok – az egykori Babylon-bulik jegyében – a Remember Classic Party-n
Szeptember 20-án, szombaton újra a 1990-2000-es éveké a főszerep, újra megrendezésre kerül a Remember Classic Party Békéscsabán, a Wood-Land Központban.
A múlt hangjai új köntösben: Remember Classic Party!
A funky house, a classic house, a trance és a techno zenék legjavát hallhatják a résztvevők, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb ritmusokat.
Dunai Zsolt főszervező elmondta:
– Kiemelt figyelmet fordítunk a fény és látványtechnikai elemekre is, hogy minél magasabb színvonalú, a mai kornak megfelelő, és az Ibizai klubok hangulatát idéző élményben legyen része a látogatóknak( nyilván lehetőségeinkhez mérten. ) A mostani rendezvényünkre kibővített fény-hang technikával, 7 DJ-vel, a területen belül két zenei stílusú helyszínnel, valamint a békéscsabai „Sportolj Békés megye Sportegyesület” légtornászainak műsorával is készülünk.
Megkérdeztük Sisák Zolit a Stereo Dj csapatának egyik tagját hogyan emlékszik vissza a Babylonos bulikra?
– Talán életünk legmeghatározóbb és legemlékezetesebb évéit töltöttük az ikonikus Békéscsabai klubban! Abban az időben nem volt kérdés, hogy péntek szombat telt házzal megyünk e! Nagyon sokat tanultunk a „nagyoktól,” mint Mola vagy Kincses Szabi, Syl Szabi, Oszi… ezúton is hálásak vagyunk nekik, hogy egyengették a karrierünket. Ez az este nagyon különleges lesz számunkra, hiszem össze kell rakjuk az akkori Babylon hangulatát és zenei válogatását. Hetek óta azon vagyunk, hogy a legszebb emlékeket hozzuk elő nektek.
Ebbe a buliba beleremegett Békéscsaba – képeken a 2000-es évek egyik legnagyobb csapatása
Ingyenes járatok
A buliba ingyenes járatok indulnak a Söripartól három időpontban: 21:30, 22:00 és 22:30-kor.
Mindenki ott volt, aki számít: így szórakoztatok Ti – bulifotók a múltból