Dögös képpel jelentkezett Regán Lili, aki a szilvanapokon is pörgeti a lemezeket

Pénteken délután elstartolnak a 27. Szarvasi Szilvanapok! Ezúttal sztárfellépők egész sora várja majd a látogatókat a Templom téri nagyszínpadnál. Pénteken este Majka, DR BRS, DJ Regán Lili gondoskodik a fergeteges hangulatról, míg szombaton este a Follow the Flow, Lotfi Begi és DJ Yamina szórakoztatja a közönséget.

A mindig jó kedvű Dj.-nek nemcsak a zenéje, fotója is sikert aratott. Forrás: Facebook/Regán Lili

Jön Regán Lili is!

Maldív-szigetek, Svájc, Németország, Szerbia, 4 hónap alatt 4 országban fogok fellépni még idén – írta a napokban friss posztja mellé az egyik legszebb hazai Dj. Regán Lili tehetsége vitathatatlan, nem véletlen, hogy Jennifer Lopez budapesti koncertjét is ő vezette fel – pénteken pedig már Szarvason láthatjuk, hallhatjuk.