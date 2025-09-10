A korábban testképzavarral is küzdő egykori szarvasi diáklány a világ élmezőnyébe készül

Gyerekkora óta mozgásban van, számára a sport nemcsak hobbi, hanem életforma. Puskás Lujza szerint az edzés mindig erőt ad: ,,Ha rossz napom van, edzek. Ha jó napom van, akkor is edzek."

Puskás Lujza számára a sport életmentő kapaszkodó

A mezőtúri fiatal négyévesen társastánccal kezdett, majd triatlonban és atlétikában is kipróbálta magát. A váltás végül egy egyszerű logisztikai ok miatt történt: Mezőtúron lakott, az iskolája Szarvason volt, és az edzésre járás nehezen volt összeegyeztethető a menetrenddel. Így jött a konditerem, ami este tízig nyitva volt - írja az origo.hu.

Puskás Lujza hamar a legjobbak között találta magát

A fordulatot 2021 hozta meg. Egy belvárosi edzőteremben recepciósként dolgozva megismerte Lekli Lacit, aki felismerte benne a versenyzői lehetőséget.

2022 őszén először állt színpadra, rögtön több versenyen és kategóriában is dobogós helyezéseket szerzett. Egy évvel később már a profi kártyáért küzdött: bár azt még nem sikerült megszereznie, két kategóriagyőzelme és nemzetközi helyezései így is komoly eredménynek számítanak.

Büszke vagyok rá, hogy naturálként is fel tudtam venni a versenyt a legjobbakkal

– mondta.

Két kategóriagyőzelme és nemzetközi helyezései komoly eredménynek számítanak.

Lujza számára a fitnesz menedék is: „Amikor 2024-ben pár hónapig nem tudtam edzeni, életem egyik legstresszesebb időszakát éltem át. Amint visszatértem az edzéshez, minden a helyére került – testben és lélekben egyaránt.”

Jelenleg a GlamFit csapatban készül Németh Réka irányításával. Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere így nyilatkozott róla:

Lujza tartása és színpadi jelenléte bámulatos. Hiszem, hogy előbb-utóbb profiként is drukkolhatunk neki

A sport mint életmentő kapaszkodó

Lujza őszintén mesél arról is, hogy a sport szó szerint megmentette.

Gyermekkorom nem volt a legegyszerűbb, édesanyánk engem és az ikertestvéremet egyedül nevelt. Voltam testkép- és evészavaros is, amiből a sport és édesanyám húzott ki.

Már gyerekként is fegyelmezett volt, míg mások péntek délután szórakozni mentek, ő inkább az atlétikaedzésre sietett.

Az edzőtermen kívül is aktív életet él

Lujza a civil életben kontrollerként dolgozik egy német cégnél, és a mesterdiplomájáért tanul. Szabadidejében szívesen utazik, sorozatokat néz. A kedvencei közé tartoznaka Stranger Things, Bridgerton, The Witcher vagy Emily Párizsban is.A közösségi médiában pedig edzéseit és felkészülését osztja meg.

Azt szeretném, ha mások is megtapasztalnák azt az eufóriát, amit egy kemény edzés után érzek

- árulta el a sajtónak.

Céljai között szerepel a futás és a jóga kipróbálása, valamint egy Hyrox verseny teljesítése.