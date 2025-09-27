1 órája
Nagy sztárok ugrottak be a Tankcsapda helyett, zúzós este lesz
Kétnapos sörfesztivállal készülnek október 10-11-én Békéssszentandráson, ahol sztárokból nem lesz hiány.
A szervezők ígérete szerint hatalmas őszi gasztro-és koncertélmények várják azokat, akik ellátogatnak október 10-11-én Békésszentandráson az Októbeerfesztre.
Charlie és Curtis lép színpadra
„Eredetileg pénteken este a Tankcsapda várta volna a fesztivál látogatóit, de egy esőnapra áthelyezett másik rendezvény miatt nem tudták vállalni a fellépést. Nem maradtok zúzós élmények nélkül, ugyanis a színpadra lép helyettük Charlie és Curtis” – írták a fesztivál közösségi oldalán. Szombaton pedig egyebek mellett az Edda Művek, a Parno Graszt, valamint a BSW és a Gang szórakoztatja a fesztiválozókat. Érdekesség, hogy több fellépő nem is olyan régen énekelt, zenélt Békésben: az Edda Művek Gyulán, Charlie és Curtis Dévaványán.
Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adottFotók: Kiss Zoltán
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József