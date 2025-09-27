szeptember 27., szombat

Gasztro-és koncertélmények

1 órája

Nagy sztárok ugrottak be a Tankcsapda helyett, zúzós este lesz

Címkék#Békésszentandrás#fesztiválozó#tankcsapda fesztivál#koncertélmény

Kétnapos sörfesztivállal készülnek október 10-11-én Békéssszentandráson, ahol sztárokból nem lesz hiány.

Beol.hu

A szervezők ígérete szerint hatalmas őszi gasztro-és koncertélmények várják azokat, akik ellátogatnak október 10-11-én Békésszentandráson az Októbeerfesztre. 

fozdefeszt-17-BS
Finom sörökkel és jó koncertekkel készülnek a szervezők.
Fotó: Bánkúti Sándor/Illusztráció

Charlie és Curtis lép színpadra 

„Eredetileg pénteken este a Tankcsapda várta volna a fesztivál látogatóit, de egy esőnapra áthelyezett másik rendezvény miatt  nem tudták vállalni a fellépést. Nem maradtok zúzós élmények nélkül, ugyanis a színpadra lép helyettük Charlie és Curtis” – írták a fesztivál közösségi oldalán. Szombaton pedig egyebek mellett az Edda Művek, a Parno Graszt, valamint a BSW és a Gang szórakoztatja a fesztiválozókat. Érdekesség, hogy több fellépő nem is olyan régen énekelt, zenélt Békésben: az Edda Művek Gyulán, Charlie és Curtis Dévaványán.

Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott

Fotók: Kiss Zoltán

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 

