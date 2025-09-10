szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reality

1 órája

Dráma A Kísértésben: Milán csalódott, kimondta, amitől nagyon fél

Címkék#A kísértés#Kasza Tibor#TV2#Lili

A Tv2 A Kísértés című műsorában egy szarvasi pár is a középpontba került. Milán a legújabb adásban arról beszélt, tart tőle, hogy Balázs célba ér párjánál, Lilinél.

Beol.hu

Dráma és csábítás a köbön: erről szól a TV2 A kísértés című reality műsora, melyben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Milán és Lili Szarvasról érkezett a játékba.

Milán tart attól, hogy Lili nem tud ellenállni a csábításnak.
Forrás: TV2

– Csalódtam – mondta a műsor legutóbbi felvonásában Kasza Tibor kérdésére Milán. – Ha én otthon ennyit jelentettem, akkor én egy rossz emberrel éltem együtt egy éve. Úgy gondolom, egy-két hét elteltével lehet, hogy célba fog érni... Csalódott leszek, de nekem nyilván egy olyan emberrel kell otthon együtt élni, aki 100 százalékig velem van.

Hogy Lili tényleg továbbment-e Csabával, kiderül a reality folytatásából.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu