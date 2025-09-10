Dráma A Kísértésben: Milán csalódott, kimondta, amitől nagyon fél

Dráma és csábítás a köbön: erről szól a TV2 A kísértés című reality műsora, melyben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Milán és Lili Szarvasról érkezett a játékba.

Milán tart attól, hogy Lili nem tud ellenállni a csábításnak.

Forrás: TV2

– Csalódtam – mondta a műsor legutóbbi felvonásában Kasza Tibor kérdésére Milán. – Ha én otthon ennyit jelentettem, akkor én egy rossz emberrel éltem együtt egy éve. Úgy gondolom, egy-két hét elteltével lehet, hogy célba fog érni... Csalódott leszek, de nekem nyilván egy olyan emberrel kell otthon együtt élni, aki 100 százalékig velem van.

Hogy Lili tényleg továbbment-e Csabával, kiderül a reality folytatásából.