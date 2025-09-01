Erre kevesen számítottak: a szarvasi lány rögtön belecsapott a lecsóba

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Kasza Tibor műsorvezetésével, Thaiföldön forgatott párkapcsolati reality-ben, A Kísértésben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. A szarvasi lány, Lili már a családalapításon is elgondolkodott párjával, Milánnal, ám a Kísértés szigete számára is váratlan pillanatokat okozott. Valami olyan történt a kamerák előtt, amire senki nem gondolt volna.

A Kísértés új évada új konfliktusokat hoz. Fotó: TV2

A Kísértés első adásában Lili két pasival is kikezdett

Nos, Lilinek nem tartott sokáig feloldódni, belecsapott a lecsóba, rögtön két pasival kezdett ki. Erősen gyanítjuk, hogy a párkapcsolat, a konfliktus, a bizalom, és a megcsalás erőteljesen előtérbe kerül majd a későbbiekben.