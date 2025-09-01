szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kísértés

1 órája

Erre kevesen számítottak: a szarvasi lány rögtön belecsapott a lecsóba

Címkék#A Kísértés#reality#TV2#bizalom#Lili#szarvas#párkapcsolat

A párkapcsolat, a konfliktus, a bizalom, és a megcsalás is mind-mind nagy szerepet kap a műsorban. A Tv2 A Kísértés című műsorában egy szarvasi pár is a középpontba került.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Kasza Tibor műsorvezetésével, Thaiföldön forgatott párkapcsolati reality-ben, A Kísértésben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. A szarvasi lány, Lili már a családalapításon is elgondolkodott párjával, Milánnal, ám a Kísértés szigete számára is váratlan pillanatokat okozott. Valami olyan történt a kamerák előtt, amire senki nem gondolt volna.

A Kísértés első adásában Lili két fiúval is leült beszélgetni.
A Kísértés új évada új konfliktusokat hoz. Fotó: TV2

A Kísértés első adásában Lili két pasival is kikezdett

Nos, Lilinek nem tartott sokáig feloldódni, belecsapott a lecsóba, rögtön két pasival kezdett ki. Erősen gyanítjuk, hogy a párkapcsolat, a konfliktus, a bizalom, és a megcsalás erőteljesen előtérbe kerül majd a későbbiekben.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu