Reality Műsor

1 órája

A kísértés véget ért – Milán döntése mindent megváltoztatott

Egy kapcsolat a végéhez ért. A Kísértés szigete még tartogat meglepetéseket Lili számára.

Beol.hu

Milán és Lili kapcsolata, valamint a Kísértésben való részvételük ezzel lezárult.

Milán számára véget ért a Kísértés
Milán átadja a gyűrűt Lilinek – és ezzel véget ér számára a Kísértés története. Fotó: Tv2play

Milán kimondta az utolsó szót – elég a kísértésből

„Én megmondom őszintén, én ezt így tovább nem szeretném folytatni” – mondta Milán, majd a Lilinek szánt eljegyzési gyűrűt oda adta a lánynak. Ezzel együtt arról is döntött, hogy egyedül hagyja el a Kísértés szigetét, és hazautazik.

A történet azonban itt még nem ér véget, mert Lili kapott egy újabb lehetőséget: fontos döntés előtt áll – vajon folytatná a játékot Bazsival?

 

 

