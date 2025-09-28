Reality Műsor
1 órája
A kísértés véget ért – Milán döntése mindent megváltoztatott
Egy kapcsolat a végéhez ért. A Kísértés szigete még tartogat meglepetéseket Lili számára.
Milán és Lili kapcsolata, valamint a Kísértésben való részvételük ezzel lezárult.
Milán kimondta az utolsó szót – elég a kísértésből
„Én megmondom őszintén, én ezt így tovább nem szeretném folytatni” – mondta Milán, majd a Lilinek szánt eljegyzési gyűrűt oda adta a lánynak. Ezzel együtt arról is döntött, hogy egyedül hagyja el a Kísértés szigetét, és hazautazik.
A történet azonban itt még nem ér véget, mert Lili kapott egy újabb lehetőséget: fontos döntés előtt áll – vajon folytatná a játékot Bazsival?
