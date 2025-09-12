szeptember 12., péntek

Korea fókuszban

52 perce

Békésben is dúl a K-Pop láz: Csabára jön a műfaj hazai királya

Címkék#FitDance Center#Fitdancenter#K-Pop#hiphop#rock

A K-Pop jelenleg Korea egyik legnagyobb exportcikke: tinisztárok rajonganak ezért a műfajért Békésben is. Szombaton Békéscsabán is lesz K-pop táncoktatás, ide várják a műfaj egyik legkiválóbb oktatóját, Ulzit.

Beol.hu

A K-pop nem csupán egyetlen stílus, hanem több műfaj, mint például az elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B elemek keveredése és természetesen Ázsiában a legnépszerűbb, de már Európában is mindent visz, jellemzően a tinilányok körében. A k-pop bandák védjegye, hogy amit nyújtanak, az a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magában foglalja. A K-pop táncoktatás is egyre népszerűbb.

K-pop táncoktatás lesz Békéscsabán is
A K-pop meghódította a világot, nem véletlen, hogy a K-pop táncoktatásra is van igény. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

A K-pop démonvadászokat mindenki nézi

Sokat jelentett a népszerűsítésében a Netflixen júniusban debütált K-pop démonvadászok, amely már több mint 236 millió megtekintést ért el, ezzel megelőzve a korábbi rekordert, a Különösen veszélyes bűnözőket. A film története egy K-pop lánycsoportról szól, akik titokban démonvadászok, és a világ megmentésére kelnek útra. Ahogy arra a Világgazdaság felhívta a figyelmet, a műfajkeveredés – a zene-, akció- és fantasyelemek ötvözése – széles közönséget vonzott, és a film több mint 393 millió órányi megtekintést generált.

Csabára jön az egyik legismertebb oktató: K-pop táncoktatás

Ulzi, azaz Ulziijargal Gantulga több mint 50 ezer követővel rendelkezik a TikTokon, most videóban üzent a békéscsabaiaknak:

Sziasztok! Békéscsabán fogok workshopot tartani szeptember 13-án 16 órakor az új Fitdance stúdióban, a Csaba Centerben. Ide várok mindenkit, táncoljunk együtt, érezzük jól magunkat.

@ulzi.jrgl Replying to @☆~Chennie~☆ ♬ Soda Pop - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

A FitDance Center barcelonai sikerei

Ahogy azt megírtuk, elképesztő, évek óta nem látott eredményekkel tértek haza a táncosok a katalán nagyvárosból, a Barcelona World Dance Experience világversenyről. A FitDance Center versenyzői három arany- és egy ezüstérmet szereztek.



 

 

