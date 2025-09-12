52 perce
Békésben is dúl a K-Pop láz: Csabára jön a műfaj hazai királya
A K-Pop jelenleg Korea egyik legnagyobb exportcikke: tinisztárok rajonganak ezért a műfajért Békésben is. Szombaton Békéscsabán is lesz K-pop táncoktatás, ide várják a műfaj egyik legkiválóbb oktatóját, Ulzit.
A K-pop nem csupán egyetlen stílus, hanem több műfaj, mint például az elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B elemek keveredése és természetesen Ázsiában a legnépszerűbb, de már Európában is mindent visz, jellemzően a tinilányok körében. A k-pop bandák védjegye, hogy amit nyújtanak, az a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magában foglalja. A K-pop táncoktatás is egyre népszerűbb.
A K-pop démonvadászokat mindenki nézi
Sokat jelentett a népszerűsítésében a Netflixen júniusban debütált K-pop démonvadászok, amely már több mint 236 millió megtekintést ért el, ezzel megelőzve a korábbi rekordert, a Különösen veszélyes bűnözőket. A film története egy K-pop lánycsoportról szól, akik titokban démonvadászok, és a világ megmentésére kelnek útra. Ahogy arra a Világgazdaság felhívta a figyelmet, a műfajkeveredés – a zene-, akció- és fantasyelemek ötvözése – széles közönséget vonzott, és a film több mint 393 millió órányi megtekintést generált.
Csabára jön az egyik legismertebb oktató: K-pop táncoktatás
Ulzi, azaz Ulziijargal Gantulga több mint 50 ezer követővel rendelkezik a TikTokon, most videóban üzent a békéscsabaiaknak:
Sziasztok! Békéscsabán fogok workshopot tartani szeptember 13-án 16 órakor az új Fitdance stúdióban, a Csaba Centerben. Ide várok mindenkit, táncoljunk együtt, érezzük jól magunkat.
A FitDance Center barcelonai sikerei
Ahogy azt megírtuk, elképesztő, évek óta nem látott eredményekkel tértek haza a táncosok a katalán nagyvárosból, a Barcelona World Dance Experience világversenyről. A FitDance Center versenyzői három arany- és egy ezüstérmet szereztek.
Meghallgatták a kisgyermekes szülőket, fontos változás jön a népszerű játszótéren
Mérföldkő a békési kormányablakban: a 300 ezredik ügyfelet köszöntötték