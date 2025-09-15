szeptember 15., hétfő

Üzenetváltással zárult az Ismerős Arcok szarvasi fellépése

Három napon át minden a szilva körül forgott Szarvason: számos gasztronómiai élmény és jobbnál jobb koncertek várták a helyieket és a környékbelieket.

Beol.hu

Vasárnap az Ismerős Arcok adott koncertet a Szarvasi Szilvanapok keretében, a népszerű csapat „Köszönjük, Szarvas” üzenettel osztott meg egy fotót a fellépésről közösségi oldalán.  Nem is maradtak el a válaszok.

Természetesen telt ház volt a szarvasi buliban. Forrás: Facebook/Ismerős Arcok

A képre reagált a város polgármestere is, Hodálik Pál, aki annyit írt: ,,Mi köszönjük, egy élmény volt!”.  Másnak ez volt a szülinapi ajándéka, ezt írta: „Kb. 15 éves voltam, amikor alakultatok és ugyanúgy dobban a szívem, amikor hallgatlak titeket! Ma ez a koncert volt a 41-ik szülinapi ajándékom. Köszönöm az élményt, széppé tettétek a napomat.” Megint más így fogalmazott: „Köszönjük nektek ezt a nagyszerű délutáni koncertet, minden percét élveztük. Reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk veletek.”


 

